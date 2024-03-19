Леонид Ярмольник: российские семейные фильмы объединяют людей

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с радио «Комсомольская правда», комментируя выход нового фильма Ильи Учителя «Летучий корабль», где он сыграл роль царя, выразил мнение, что в России научились создавать кино, которое объединяет людей и даёт повод для общения в кругу семьи.

Об этом пишет сайт kp.ru.

В России стали часто переснимать старые советские фильмы и мультфильмы. Артист выразил мнение, что это важно для объединения поколений.

«Мы живём в непростое время. Отрицательных моментов, опасений и переживаний настолько много, что хочется хотя бы в кинозале видеть свет в конце тоннеля, то, ради чего имеет смысл растить детей… Пусть двухчасовые сеансы в кино будут той отдушиной, которая позволит продолжать улыбаться, общаться и радоваться друг другу», — резюмировал Ярмольник.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал, что исполнителя главной роли в своём фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.