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Леонид Ярмольник: российские семейные фильмы объединяют людей

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Актёр Леонид Ярмольник в беседе с радио «Комсомольская правда», комментируя выход нового фильма Ильи Учителя «Летучий корабль», где он сыграл роль царя, выразил мнение, что в России научились создавать кино, которое объединяет людей и даёт повод для общения в кругу семьи.
Леонид Ярмольник: российские семейные фильмы объединяют людей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет сайт kp.ru.

В России стали часто переснимать старые советские фильмы и мультфильмы. Артист выразил мнение, что это важно для объединения поколений.

«Мы живём в непростое время. Отрицательных моментов, опасений и переживаний настолько много, что хочется хотя бы в кинозале видеть свет в конце тоннеля, то, ради чего имеет смысл растить детей… Пусть двухчасовые сеансы в кино будут той отдушиной, которая позволит продолжать улыбаться, общаться и радоваться друг другу», — резюмировал Ярмольник.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал, что исполнителя главной роли в своём фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.

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