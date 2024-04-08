В «Союзмультфильме» рассказали о главных традициях отечественной анимации

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащёва рассказала о главных традициях советской и российской анимации.

«Первое — и это можно увидеть уже в анимации Владислава Старевича — это очень мощное творческое начало», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в советское время анимацию полностью финансировало государство, что позволило наработать навыки творческого поиска и организовать множество авторских школ.

«Так что мы очень креативные, а ещё российская анимация по-настоящему добрая, в ней нет места насилию. Некоторые исследователи считают, что так произошло, поскольку многие авторы знаменитых отечественных мультфильмов прошли Великую Отечественную войну. Среди них, например, автор «Варежки», «Чебурашки», «Тайны третьей планеты» Роман Качанов», — отметила Слащёва.

Ранее актёр Леонид Ярмольник, комментируя выход нового фильма Ильи Учителя «Летучий корабль», где он сыграл роль царя, выразил мнение, что в России научились создавать кино, которое объединяет людей и даёт повод для общения в кругу семьи.