Во Владивостоке побит температурный рекорд 59-летней давности

В пресс-службе Примгидромета сообщили, что в минувшие выходные во Владивостоке был установлен температурный рекорд.

Об этом информирует ИА PrimaMedia.

Так, в воскресенье, 7 апреля, воздух в краевой столице прогрелся до +17,8 °С. Предыдущий рекорд был отмечен 7 апреля 1965 года, когда столбики термометра показали +14,9 °С.

По данным метеорологов, были и другие дни в апреле, когда температура воздуха была необычно высокой. Например, 4 апреля 2022 года в городе было +18,8 °С, а 11 апреля 1945-го — +20,4 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о температурных рекордах в Тюмени и Тоболе в начале апреля.