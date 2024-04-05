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В Тюмени и Тоболе зафиксировали температурные рекорды

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о температурных рекордах в Тюмени и Тоболе.
В Тюмени и Тоболе зафиксировали температурные рекорды
  • Gettyimages.ru

«Минувший четверг на Урале и в Западной Сибири ознаменовался небывалым за всю историю метеонаблюдений весенним теплом», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, метеостанции зафиксировали рекордные для 4 апреля температуры.

«В Тюмени было +17,4 °С, побит прежний рекорд 1947 года. В Тобольске было +16 °С, а предыдущий рекорд, +13,4 °С, был зафиксирован в 1995 году», — сказал Тишковец.

Он также отметил, что в Тюменской области весь апрель возможны климатические отклонения.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал похолодание в столичном регионе к концу недели.

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