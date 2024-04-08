Жители России назвали свои любимые мультфильмы

Россияне поучаствовали в опросе, приуроченном ко Дню отечественной анимации, и выбрали любимые мультипликационные проекты и героев.

Исследование провёл онлайн-кинотеатр KION.

В результате выяснилось, что 93% респондентов любят российские анимационные проекты и смотрят их регулярно, 33% — несколько раз в неделю, 21% — в месяц. Всего 18% опрошенных включают мультфильмы раз в неделю.

Чаще всего жители страны любят пересматривать советскую анимацию. Большая часть опрошенных не принимают современные ремейки любимых проектов, так как считают, что теряется качество и смысл картины.

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего смотрят аниме (22%), зарубежные полнометражные мультфильмы (20%) и советскую классику анимации (18%). Любимыми мультфильмами детства респонденты данной категории назвали такие проекты, как «Наруто», «Маша и Медведь», «Ну, погоди!», «Смешарики» и «Шрек», а среди персонажей были выделены Золушка, Шрек, Волк, Губка Боб и Кунг-фу Панда.

Люди постарше (от 25 до 34 лет) также отдают предпочтение зарубежным анимационным проектам — за них проголосовали около 25%. Советские мультфильмы выбрали 24%, а современные отечественные ленты — 23%. В числе анимации, которую они предпочитали смотреть в детстве, — «Король Лев», «Простоквашино», «Жил-был пёс», а среди любимых мультперсонажей — Симба, Русалочка, Кот Матроскин.

Более старшее поколение отдало предпочтение советской анимации: за неё проголосовали 32% людей в возрасте от 35 до 44 лет и 47% респондентов старше 44 лет. Любимым мультфильмом детства у обеих возрастных групп был назван «Ну, погоди!». Также прозвучали такие проекты, как «Простоквашино», «Жил-был пёс», «Маугли», «Домовёнок Кузя», «Остров сокровищ» и «Тайна третьей планеты». Среди героев — Кот Матроскин, Винни Пух, Заяц и Волк, Карлсон.

Абсолютным лидером среди всех опрошенных стал мультфильм «Ну, погоди!».

По мнению респондентов, мультипликация из детства научила их понимать добро и зло, заботиться о близких, дружелюбно относиться к окружающим и ценить жизнь.

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