Синоптик Цыганков рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.

Специалист отметил, что холод уходит и в столицу возвращается тепло.

«На сегодня у нас облачно с прояснениями. Может быть где-то чуть-чуть капнет дождик +8...+10 °С. Ночью уже тепло +3...+5 °С. В воскресенье днём облачно с прояснениями, но без осадков. Ожидается +15...+17 °С», — рассказал Цыганков.

Он также обратил внимание на то, что температура на следующей неделе будет выше нормы примерно на 5—6 градусов.

«В ночь на понедельник +6...+8 °С, без осадков. Днём в понедельник облачно с прояснениями и небольшой дождик. Порывистый ветер до 15 м/с и +20...+22 °С. Следующие ночи до пятницы теплые +6...+11 °С, облачные без осадков. Днём во вторник облачно и кратковременный дождик, прогнозируется +13...+18 °С. На среду +15...+20 °С, без осадков. На четверг +16...+21 °С с кратковременным дождём. И в пятницу облачно без осадков, температура +16...+21°С», — заключил собеседник RT.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах.

Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.