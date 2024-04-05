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Синоптик Варакин спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.
Синоптик Варакин спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Потому что у нас Лена заканчивается в конце мая — начале июня, нижняя Лена севернее Якутска. А так, если говорить про Центральную Россию, ЦФО, Окский бассейн, Нижегородскую область, то это вторая декада апреля, то есть до мая всё закончится. Пик будет в ближайшие десять дней, вода быстро не уйдёт, всё равно ещё неделю-полторы будет уходить, поэтому до конца апреля эти субъекты ещё будут обозначены половодьем», — заявил Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, основное половодье фиксируется в настоящее время в Оренбургской области и Алтайском крае, далее география паводков начнёт расширяться.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о возвращении тепла в столицу в воскресенье.

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