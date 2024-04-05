Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение тепла в Москву в воскресенье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о возвращении тепла в столицу в воскресенье.

«Ещё в субботу утром не исключены заморозки, днём +6...+8 °С — десяти градусов ещё не достигнем. А вот в воскресенье уже +12...+14 °С, и это только начало», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как отметил специалист, погода будет опережать календарь на полторы недели.

С понедельника ожидается дальнейшее повышение температуры до +17 °С.

«Что касается осадков, они будут в субботу и в воскресенье. Но в целом дожди небольшие и иногда даже локальные, не везде», — заключил синоптик.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что меняющийся климат приводит к увеличению числа опасных погодных явлений во всём Северном полушарии.