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Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение тепла в Москву в воскресенье

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о возвращении тепла в столицу в воскресенье.
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение тепла в Москву в воскресенье
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Ещё в субботу утром не исключены заморозки, днём +6...+8 °С — десяти градусов ещё не достигнем. А вот в воскресенье уже +12...+14 °С, и это только начало», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как отметил специалист, погода будет опережать календарь на полторы недели.

С понедельника ожидается дальнейшее повышение температуры до +17 °С.

«Что касается осадков, они будут в субботу и в воскресенье. Но в целом дожди небольшие и иногда даже локальные, не везде», — заключил синоптик.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что меняющийся климат приводит к увеличению числа опасных погодных явлений во всём Северном полушарии.

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