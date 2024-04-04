Синоптик Варакин назвал шквальный ветер последствием меняющегося климата

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что меняющийся климат приводит к увеличению числа опасных погодных явлений во всём Северном полушарии.

«Сильный шквалистый ветер — одно из них, он фиксируется всё чаще. Причём в любое время года — зимой, весной, осенью», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, ещё одним последствием можно назвать аномальные перепады температуры воздуха.

«Лет 50 назад перепад температур в течение суток не превышал пяти-семи градусов. Если приходил холодный атмосферный фронт, холодало на пять градусов. А сейчас что зимой, что летом температура меняется резко, на 15—18 градусов за день», — пояснил Варакин.

Также проявлением меняющегося климата можно назвать ледяные дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал похолодание в столичном регионе к концу недели.