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Синоптик Варакин назвал шквальный ветер последствием меняющегося климата

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что меняющийся климат приводит к увеличению числа опасных погодных явлений во всём Северном полушарии.
Синоптик Варакин назвал шквальный ветер последствием меняющегося климата
  • РИА Новости

«Сильный шквалистый ветер — одно из них, он фиксируется всё чаще. Причём в любое время года — зимой, весной, осенью», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, ещё одним последствием можно назвать аномальные перепады температуры воздуха.

«Лет 50 назад перепад температур в течение суток не превышал пяти-семи градусов. Если приходил холодный атмосферный фронт, холодало на пять градусов. А сейчас что зимой, что летом температура меняется резко, на 15—18 градусов за день», — пояснил Варакин.

Также проявлением меняющегося климата можно назвать ледяные дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал похолодание в столичном регионе к концу недели.

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