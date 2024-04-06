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Губернатор Нью-Йорка: сообщений о разрушениях не поступало после нового землетрясения

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Сообщений о разрушениях не поступало после нового землетрясения магнитудой 4 недалеко от Нью-Йорка.

Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, передаёт ТАСС.

«На данный момент сообщений о значительном ущербе не поступало», — сказала она.

При этом губернатор подчеркнула, что продолжается проверка состояния критически важной инфраструктуры. 

Ранее вблизи Нью-Йорка произошло очередное землетрясение магнитудой 4.

Также сообщалось, что аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке.

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