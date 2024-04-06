Губернатор Нью-Йорка: сообщений о разрушениях не поступало после нового землетрясения
Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, передаёт ТАСС.
«На данный момент сообщений о значительном ущербе не поступало», — сказала она.
При этом губернатор подчеркнула, что продолжается проверка состояния критически важной инфраструктуры.
Ранее вблизи Нью-Йорка произошло очередное землетрясение магнитудой 4.
Также сообщалось, что аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке.