Губернатор Нью-Йорка: сообщений о разрушениях не поступало после нового землетрясения

Сообщений о разрушениях не поступало после нового землетрясения магнитудой 4 недалеко от Нью-Йорка.

Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, передаёт ТАСС.

«На данный момент сообщений о значительном ущербе не поступало», — сказала она.

При этом губернатор подчеркнула, что продолжается проверка состояния критически важной инфраструктуры.

Ранее вблизи Нью-Йорка произошло очередное землетрясение магнитудой 4.

Также сообщалось, что аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке.