В кинологической федерации посоветовали не стричь собаку самостоятельно

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал не стричь собаку самостоятельно.

«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Голубев, хозяева могут научиться самостоятельно мыть, вычёсывать своего питомца, а также стричь ему когти.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.