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В кинологической федерации посоветовали не стричь собаку самостоятельно

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал не стричь собаку самостоятельно.
В кинологической федерации посоветовали не стричь собаку самостоятельно
  • Gettyimages.ru

«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Голубев, хозяева могут научиться самостоятельно мыть, вычёсывать своего питомца, а также стричь ему когти.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.

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