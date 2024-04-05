Нутрициолог Алифер рассказала о способах борьбы с целлюлитом

Превентивный нутрициолог Наталья Алифер рассказала, какие существуют способы борьбы с целлюлитом.

В беседе с Life.ru она заявила, что прежде всего нужно пить воду и соблюдать режим. Например, не стоит ходить в спортзал вечером, поскольку тело испытывает стресс из-за физической нагрузки в вечернее время, и человек начинает больше есть и беспокойно спать.

«Из-за поздних отбоев вы будете чувствовать себя более голодным в течение следующего дня, а это значит, что захотите есть жирную пищу и быстрые углеводы для подъёма энергии», — пояснила Алифер.

Она также отметила, что важно добавлять в рацион белки, которые помогают усилить чувство сытости.

Ранее психолог Тамара Белявская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.