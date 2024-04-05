Синоптик спрогнозировал весеннюю погоду в Москве в начале следующей недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По словам специалиста, в субботу ожидается относительно прохладный день.

«Ночью ещё возможны заморозки по области, днём +6...+8 °С тепла и небольшой дождик. В ночь на воскресенье тоже небольшой дождь, и уже в воскресенье днём более благоприятная температура, порядка +11...+13 °С. Может быть, по югу области до +14 °С тепла», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что начало следующей недели обойдётся без осадков.

«Ожидается возврат тепла. Не такого, конечно, рекордного, как было в первые три дня апреля. Но всё равно тепло вырвется вперёд и по срокам будет опережать календарь на полторы недельки... Прогнозируется +15...+17 °С. То есть мы рвёмся в весну», — заключил собеседник RT.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что меняющийся климат приводит к увеличению числа опасных погодных явлений во всём Северном полушарии.