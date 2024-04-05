RT в Telegram
Подпишись

Синоптик спрогнозировал весеннюю погоду в Москве в начале следующей недели

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик спрогнозировал весеннюю погоду в Москве в начале следующей недели
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам специалиста, в субботу ожидается относительно прохладный день.

«Ночью ещё возможны заморозки по области, днём +6...+8 °С тепла и небольшой дождик. В ночь на воскресенье тоже небольшой дождь, и уже в воскресенье днём более благоприятная температура, порядка +11...+13 °С. Может быть, по югу области до +14 °С тепла», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что начало следующей недели обойдётся без осадков.

«Ожидается возврат тепла. Не такого, конечно, рекордного, как было в первые три дня апреля. Но всё равно тепло вырвется вперёд и по срокам будет опережать календарь на полторы недельки... Прогнозируется +15...+17 °С. То есть мы рвёмся в весну», — заключил собеседник RT.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что меняющийся климат приводит к увеличению числа опасных погодных явлений во всём Северном полушарии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить