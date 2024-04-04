Юрий Куклачёв рассказал, как воспитывает кошек

Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал, как воспитывает своих питомцев.

«Понимаете, с кошкой сложно. Её нельзя посадить на поводок, как собаку. С ней даже громко разговаривать нельзя, прижмёт уши и спрячется под кровать. Только любовь. А для этого нужно воспитать самого себя», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, не все кошки поддаются воспитанию.

«Вот, наверное, поэтому во всём мире звучит фамилия Куклачёв. И этот вопрос мне все задают, даже Бельмондо спрашивал. Он очень любил кошек, пришёл ко мне на выступление в Париже и попросил погладить Стрелку, уж больно она ему понравилась. В 1993-м мы снова приехали в Париж и я его уже сам к нам пригласил, он был восторге. Сказал, что кошек не переиграет ни один самый великий актёр в мире», — цитирует Куклачёва сайт kp.ru.

Ранее Юрий Куклачёв назвал любимые места в Москве.