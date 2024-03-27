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Юрий Куклачёв назвал любимые места в Москве

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Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал о любимых местах в Москве.
Юрий Куклачёв назвал любимые места в Москве
  • РИА Новости

«Родился я недалеко от Москвы — в деревне Подрезково в Химках. За всю жизнь много переезжал. Мне очень важно, чтобы рядом с домом был лес или парк. Жили в Ясеневе, где можно было прогуляться по Битцевскому лесу. Потом переехали в Дубки, это рядом с Тимирязевским парком. Затем остановились неподалёку от Воронцовского парка», — заявил артист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Куклачёва, сейчас он живёт под Коломной, откуда легко можно добраться до Москвы.

Как отметил артист, ему больше нравится окраина, так называемые спальные районы, поскольку там можно погулять на природе, а в центре мегаполиса для него «суетно».

«Люблю этот город. А ещё в других столицах мира нет театров кошек, подобных нашему. Сейчас у нас 200 кошек, и мы их не дрессируем, а воспитываем — как людей. Туда, на Кутузовский проспект, я езжу каждый день. И район Дорогомилово, и сам этот величественный проспект обожаю», — добавил Куклачёв.

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