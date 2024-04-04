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Юрий Куклачёв поделился воспоминаниями о своём первом коте-артисте

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Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв поделился воспоминаниями о своём первом коте-артисте.
Юрий Куклачёв поделился воспоминаниями о своём первом коте-артисте
  • РИА Новости

«Это же Кутька. Нашёл его на Украине, в городе Черкассы. Мы шли по улице, и вдруг в кустах котёнок кричит. Жалобно так», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Куклачёва, они с супругой приютили кота и в результате появилась идея выступать вместе.

«Но желания мало, с чего начинать? Никто же не пробовал. Когда принёс котёнка в цирк, клоун Борис Вяткин надо мной смеялся: «С кошками даже Дуров не справился! Подожди, вот уйду на пенсию, подарю тебе свою Манюню, будешь с собакой выступать!» — цитирует Куклачёва сайт kp.ru.

Как отметил артист, оказалось, что если цирк не работа, а любимое дело, то всё получается.

«Сначала сделали один номер, потом появилась Стрелка и номер «Кот и Повар». Потом Ромашка и собачка Паштет. А из всего этого целый аттракцион с кошками», — добавил он.

Ранее Юрий Куклачёв назвал любимые места в Москве.

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