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Синоптик Ильин спрогнозировал заморозки в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT дал прогноз погоды в Москве.

«В Москве предстоящей ночью дело дойдёт до заморозков. В пятницу и в субботу где-то 0...-2 °С можно почувствовать в Москве. По области 0...-5 °С. Сегодня ещё местами пройдут небольшие дожди в северо-восточном секторе Московской области. Даже мокрый снег с дождём может пройти. Завтра без осадков», — поделился синоптик.

По его словам, после ночных заморозков ожидается утренняя гололедица. 

«В субботу уже температура начнёт потихонечку прибавляться. И в воскресенье вполне такие приличные +9...+14 °С. И небольшие дожди в субботу и в воскресенье. В ближайшие четыре дня ветер будет часто менять свое направление, то усиливаясь до 10—12 м/с, то ослабевая до 2—7 м/с. Атмосферное давление будет немного расти. Сегодня 743 мм ртутного столба. Уже завтра вырастет до 753 мм ртутного столба. И практически до конца недели останется около 750 мм ртутного столба», — добавил он.

Ранее Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала мокрый снег в Москве 4 апреля.

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