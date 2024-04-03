Метеоролог Позднякова спрогнозировала мокрый снег в Москве 4 апреля

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.

«В последующие дни мы будем находиться в тыловой части циклона, который сначала порадовал нас экстремальным теплом. Но сейчас температура воздуха продолжит постепенно снижаться, и не исключено, что в четверг, 4 апреля, к вечеру местами пройдёт дождь вперемежку с мокрым снегом», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в ночь на 5 апреля сохранится «плотный» ветер, который начнёт постепенно стихать днём. Как отметила Позднякова, 5 апреля осадков не ожидается, но в ночные часы будет подмораживать. Дневная температура +5...+8 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал похолодание в столичном регионе к концу недели.