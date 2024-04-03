Диетолог Королёва усомнилась в пользе интенсивных программ похудения

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что интенсивные программы похудения не приносят пользы. По её словам, любой результат жёстких диет окажется временным.

«В итоге организм человека не получает нужное количество полезных компонентов, и люди достаточно быстро сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с желудочно-кишечным трактом или другими системами организма, после чего бросают эту диету, вновь набирают дополнительные килограммы и опять находятся в поисках той программы питания, которая позволит им к лету расстаться с лишними килограммами», — сказала Королёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, получается пустая трата времени и сил.

Как считает эксперт, добиться стойкого результата можно только путём изменения пищевых привычек и образа жизни в целом.

«Питание должно быть разнообразным, содержащим все необходимые питательные компоненты: жиры, белки, углеводы, достаточный набор витаминов, микроэлементов», — добавила она.

Ранее Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.