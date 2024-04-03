Восемь рейсов на вылет задерживается в Пулкове из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Сегодня вечером из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостанавливал вылет и приём авиарейсов до улучшения ситуации», — сообщила прокуратура.
Два самолёта, следующих в Санкт-Петербург, были направлены на запасные аэродромы в Москву и Череповец.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.