Восемь рейсов на вылет задерживается в Пулкове из-за непогоды

Восемь рейсов на вылет задерживается в аэропорту Пулково из-за непогоды.

Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Сегодня вечером из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостанавливал вылет и приём авиарейсов до улучшения ситуации», — сообщила прокуратура.

Два самолёта, следующих в Санкт-Петербург, были направлены на запасные аэродромы в Москву и Череповец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.