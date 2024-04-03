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Восемь рейсов на вылет задерживается в Пулкове из-за непогоды

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Восемь рейсов на вылет задерживается в аэропорту Пулково из-за непогоды.
Восемь рейсов на вылет задерживается в Пулкове из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Сегодня вечером из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостанавливал вылет и приём авиарейсов до улучшения ситуации», — сообщила прокуратура.

Два самолёта, следующих в Санкт-Петербург, были направлены на запасные аэродромы в Москву и Череповец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.

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