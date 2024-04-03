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Кинолог Голубев: Оливия и Оскар стали самыми популярными кличками собак в 2023 году

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что самой популярной кличкой собак в 2023 году стала Оливия. Далее следуют Оскар и Жасмин.
Кинолог Голубев: Оливия и Оскар стали самыми популярными кличками собак в 2023 году
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что с точки зрения лёгкости произношения имя Оливия не всегда удобное, поэтому лучше придумать более короткий вариант — к примеру, Оли.

По словам Голубева, в базе федерации много разных кличек. Например, в период популярности сериала «Игра престолов» собаки получали имена Санса, Джон Сноу, Арья.

Как добавил Голубев, можно встретить и такие клички, как Тиффани, Челси, Гермиона, Джульетта, Ромео, Биткоин, Марио, Евро, Риск и Тесла.

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