Warner Bros. работает над новым фильмом «Матрица»

Кинокомпания Warner Bros. займётся разработкой нового фильма по вселенной «Матрицы» Вачовски.

Как сообщает Deadline, режиссёром и сценаристом будущей ленты назначен Дрю Годдард («Хижина в лесу»). Исполнительным продюсером выступит Лана Вачовски, работавшая над оригинальной картиной.

По словам президента по производству киностудии Джесси Эрмана, Годдард предложил идею фильма, которая достойно продолжит мир «Матрицы».

На данный момент актёрский состав и сюжет неизвестны.

Ранее фильму «Матрица» исполнилось 25 лет.