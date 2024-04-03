Диетолог Дианова рекомендовала запивать лекарства только водой
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«Надо запомнить одну историю: все препараты, которые вы принимаете, запивайте водой», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, чай, кофе, молоко, сок уменьшают действие большинства препаратов.
Как отметила Дианова, единственным исключением может быть ситуация, если женщина страдает дефицитом железа — в таком случае препарат железа допустимо запивать соком.
«Хотя я считаю, что лучше в этот приём съесть дольку апельсина или киви», — добавила эксперт.
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