RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Дианова рекомендовала запивать лекарства только водой

Короткая ссылка
Диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что любые лекарства необходимо запивать только водой.
Диетолог Дианова рекомендовала запивать лекарства только водой
  • Gettyimages.ru

«Надо запомнить одну историю: все препараты, которые вы принимаете, запивайте водой», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, чай, кофе, молоко, сок уменьшают действие большинства препаратов.

Как отметила Дианова, единственным исключением может быть ситуация, если женщина страдает дефицитом железа — в таком случае препарат железа допустимо запивать соком.

«Хотя я считаю, что лучше в этот приём съесть дольку апельсина или киви», — добавила эксперт.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить