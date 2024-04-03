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Специалист Иванов рассказал о полезных свойствах берёзового сока

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов рассказал, какими полезными свойствами обладает берёзовый сок.
Специалист Иванов рассказал о полезных свойствах берёзового сока
  • Gettyimages.ru

«Аминокислоты, такие как глутаминовая, аспарагиновая, помогают выводить токсины и поддерживают обмен веществ. Антиоксиданты в соке, включая фенольные соединения, помогают защищать клетки от окислительного повреждения, снижают риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, и замедляют процессы старения», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, взрослым людям без хронических заболеваний можно употреблять до 200—300 мл берёзового сока в день. Противопоказан такой напиток людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и аллергией.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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