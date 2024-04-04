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Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдёт в Тюмени

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В Тюмени с 13 по 15 июня пройдёт VII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие».
Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдёт в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает «Тюменская область сегодня», рассказал в Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

Отмечается, что основная цель фестиваля — популяризация исторического архитектурного наследия города.

«Учёные, архитекторы, искусствоведы, туристы заявляют, что такой резьбы нет не только ни в одном городе России, но и в мире. Дома, украшенные резными узорами, представляют огромную архитектурную и художественную ценность, они создают неповторимое лицо города, и мы готовы рассказывать об этом», — заявил глава областной столицы.

Ранее сообщалось, что в Казани отреставрируют библиотеку XIX века.

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