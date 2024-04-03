Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT дал прогноз погоды в Москве до конца недели.

«В Москве антициклон уходит, на смену ему приходит циклон и похолодание. Тепло аномальное, которое бывает раз в десятки лет, уходит. Сегодня в течение дня будет проходить холодный фронт, усиление ветра, порывами до 20 м/c», — поделился синоптик.

Он отметил, что по области могут пройти грозы.

«Температура — +15...+17 °С, ночью — +4...+6 °С. Завтра днём и в пятницу — +6...+8 °С. В субботу — +6...+11 °С, а в понедельник — снова +15...+18 °С, без осадков. Заморозки ночью могут быть с пятницы на субботу — 0...-2 °С, по области — до -5 °С», — уточнил Цыганков.

Ранее в Симферополе был установлен новый температурный рекорд 1 апреля. Синоптики зафиксировали +27,1 °С.