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В Симферополе побит температурный рекорд 1941 года

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В Симферополе установлен новый температурный рекорд 1 апреля. Синоптики зафиксировали +27,1 °С.
В Симферополе побит температурный рекорд 1941 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на начальника регионального Гидрометцентра Татьяну Любецкую.

«Вчера температура воздуха в городе поднялась до +27,1 °С — это на полтора градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1941 году. Тогда температура достигла +25,6 °С», — заявила Любецкая.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Тверской области выпустило экстренное предупреждение, согласно которому 3 и 4 апреля в регионе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, передаёт tverigrad.ru.

Днём 3 апреля возможно усиление ветра, порывы могут достигать 12—17 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание до -3 °С в столичном регионе к концу недели.

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