В Симферополе побит температурный рекорд 1941 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на начальника регионального Гидрометцентра Татьяну Любецкую.
«Вчера температура воздуха в городе поднялась до +27,1 °С — это на полтора градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1941 году. Тогда температура достигла +25,6 °С», — заявила Любецкая.
Также стало известно, что ГУ МЧС России по Тверской области выпустило экстренное предупреждение, согласно которому 3 и 4 апреля в регионе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, передаёт tverigrad.ru.
Днём 3 апреля возможно усиление ветра, порывы могут достигать 12—17 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание до -3 °С в столичном регионе к концу недели.