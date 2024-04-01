Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание до -3 °С в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание до -3 °С в столичном регионе к концу недели.

«Начало недели от финала будут отличаться как небо и земля. Завтра +21… +22 °С в столице и по области, а в ночь на пятницу уже заморозки до -3 °С и дневная температура не выше +4…+7 °С», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, похолодание начнётся с небольших кратковременных дождей в среду, 3 апреля, но сильнее всего похолодает в четверг и пятницу.

«Мы попадаем в тыловую часть циклона. Ветер переходит с юго-западного на северо-западный, потом в северный. Несмотря на то, что вынос передней части циклона идёт с Балкан, в тыловой части — холодный воздух с Кольского полуострова и Карелии, где зимняя погода», — пояснил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве в начале апреля погоду, соответствующую показателям конца мая — начала июня.