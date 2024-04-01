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Вильфанд спрогнозировал летнюю погоду в Москве в апреле

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве в начале апреля погоду, соответствующую показателям конца мая — начала июня.
Вильфанд спрогнозировал летнюю погоду в Москве в апреле
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

«И что очень важно — и по ночам будет тепло. Практически до +10 °С. В ночь на вторник — +9...+11 °С, а в ночь на среду — +11...+13 °С», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, погода будет сухая и солнечная и опережать норму на десять градусов.

Во вторник, 2 апреля, ожидается до +21...+22 °С.

Вскоре температура понизится на пять градусов, цитирует Вильфанда телеканал «Звезда».

«Значительное понижение наступит в четверг, но всё равно температура будет выше нормы. В пятницу климатический фон вернётся к нормальным значениям. Ночью будет около нуля, днём — +5...+8 °С», — заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в субботу, 30 марта, в Москве обновлён температурный максимум 2024 года.

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