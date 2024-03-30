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Синоптик Леус: в Москве обновили температурный максимум 2024 года

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В субботу, 30 марта, в Москве обновили температурный максимум 2024 года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик Леус: в Москве обновили температурный максимум 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Леуса.

«Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +11 °С — это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года. До этого в лидерах был четверг, 28 марта, тогда воздух прогрелся до +10,2 °С», — сказал синоптик.

По его словам, точное значение субботнего показателя можно будет узнать после 21:00, когда снимут данные с максимального термометра.

Ранее синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в столичном регионе в начале апреля. По его словам, ожидаются довольно резкие перепады температур.

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