Синоптик Леус: в Москве обновили температурный максимум 2024 года
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Леуса.
«Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +11 °С — это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года. До этого в лидерах был четверг, 28 марта, тогда воздух прогрелся до +10,2 °С», — сказал синоптик.
По его словам, точное значение субботнего показателя можно будет узнать после 21:00, когда снимут данные с максимального термометра.
Ранее синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в столичном регионе в начале апреля. По его словам, ожидаются довольно резкие перепады температур.