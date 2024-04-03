Посольство: обращений от россиян из-за угрозы цунами на Окинаве не поступало
Обращений от граждан России в связи с угрозой цунами, объявленной для островов японской Окинавы после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Тайваня, не поступало.
Об этом сообщили в посольстве России в Токио, передаёт ТАСС.
Ранее цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения у Тайваня.
Также цунами высотой 0,3 м достигло японского острова Ёнагуни.
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