Посольство: обращений от россиян из-за угрозы цунами на Окинаве не поступало

Обращений от граждан России в связи с угрозой цунами, объявленной для островов японской Окинавы после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Тайваня, не поступало.

Об этом сообщили в посольстве России в Токио, передаёт ТАСС. Ранее цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения у Тайваня. Также цунами высотой 0,3 м достигло японского острова Ёнагуни.