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Диетолог Неудахина рассказала о вариантах полезного завтрака

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина дала советы по составлению полезного завтрака.
Диетолог Неудахина рассказала о вариантах полезного завтрака
  • Gettyimages.ru

«Идеально, если завтрак сбалансирован: включает белки, сложные углеводы и полезные жиры. Белки надолго утоляют чувство голода и помогают чувствовать ощущение бодрости. Сложные углеводы служат основным источником энергии и положительно влияют на умственную деятельность», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, здоровые жиры играют важную роль для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также рекомендуется добавить порцию овощей или фруктов, чтобы получить витамины, микроэлементы и клетчатку.

Как считает Неудахина, в качестве одного из вариантов может подойти омлет с салатом из свежих овощей и тосты из цельнозернового хлеба с фруктовым джемом.

Ещё один вариант — бутерброд с куриной грудкой, листьями салата, сливочным сыром и томатами плюс фруктово-ягодный салат с греческим йогуртом.

Полезным будет и завтрак в виде творога или творожной запеканки с ягодами и орехами.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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