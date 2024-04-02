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Специалист Умнов посоветовал не носить тяжёлые клипсы на ушах

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как следить за здоровьем ушей.
Специалист Умнов посоветовал не носить тяжёлые клипсы на ушах
  • Gettyimages.ru

«Я не поддерживаю идею уколов красоты и филлеров в уши и мочки в связи с тем, что эффект от этой процедуры может быть кратковременным, не все специалисты делают инъекции умело. Неправильно сделанные уколы могут вызвать асимметрию ушей, отёки, вплоть до глухоты», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает эксперт, также не стоит носить тяжёлые клипсы, поскольку уши не рассчитаны на такой вес.

«Чтобы сохранить молодость кожи мочек и ушей в целом, необходимо смазывать их питательным кремом, аккуратно массируя, работать на опережение старения кожи, оберегать эти зоны от солнца», — добавил Умнов.

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