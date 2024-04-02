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Психолог Соловьёва рассказала, как отличить страх от интуиции

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Психолог Елена Соловьёва рассказала, как можно отличить страх от интуиции.
Психолог Соловьёва рассказала, как отличить страх от интуиции
  • Gettyimages.ru

«Если вы чего-то боитесь, то вы боитесь этого всегда. Если вы достаточно чувствительны к себе, вы, например, знаете: мой страх — это одиночество. Страх одиночества скрыто находится с вами всегда. Когда вы начинаете что-то предчувствовать на тему одиночества, то есть высокая вероятность, что это работает ваш страх», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, когда работает интуиция, это похоже на озарение, на что-то, что приходит по «принципу щелчка».

«Если человек к этому пришёл логически, то у него на это потребовалось какое-то количество времени, и он может отследить, что он пришёл к этому при помощи каких-то выводов», — добавила Соловьёва.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.

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