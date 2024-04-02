Специалист Харченко объяснила понятие суперфуда

Велнес-эксперт и кандидат медицинских наук Евгения Харченко рассказала, что означает такое понятие, как суперфуд.

«Термин «суперфуд» впервые использовали для описания банана. Сам термин не научный, так как нет критериев для определения того, что является суперфудом, а что нет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Харченко, к суперфудам относят свежие фрукты и овощи, орехи, бобовые, некоторые виды рыбы.

«Многие суперпродукты содержат комбинацию различных витаминов, антиоксидантов и клетчатки, и маркетологи используют это в продвижении», — пояснила она.

По её словам, многие полезные продукты не относят к суперфудам, например яблоки и кефир. Харченко советует при составлении рациона включать в него все пищевые группы.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.