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Специалист Харченко объяснила понятие суперфуда

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Велнес-эксперт и кандидат медицинских наук Евгения Харченко рассказала, что означает такое понятие, как суперфуд.
Специалист Харченко объяснила понятие суперфуда
  • Gettyimages.ru

«Термин «суперфуд» впервые использовали для описания банана. Сам термин не научный, так как нет критериев для определения того, что является суперфудом, а что нет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Харченко, к суперфудам относят свежие фрукты и овощи, орехи, бобовые, некоторые виды рыбы.

«Многие суперпродукты содержат комбинацию различных витаминов, антиоксидантов и клетчатки, и маркетологи используют это в продвижении», — пояснила она.

По её словам, многие полезные продукты не относят к суперфудам, например яблоки и кефир. Харченко советует при составлении рациона включать в него все пищевые группы.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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