Специалист Харченко объяснила понятие суперфуда
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«Термин «суперфуд» впервые использовали для описания банана. Сам термин не научный, так как нет критериев для определения того, что является суперфудом, а что нет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Харченко, к суперфудам относят свежие фрукты и овощи, орехи, бобовые, некоторые виды рыбы.
«Многие суперпродукты содержат комбинацию различных витаминов, антиоксидантов и клетчатки, и маркетологи используют это в продвижении», — пояснила она.
По её словам, многие полезные продукты не относят к суперфудам, например яблоки и кефир. Харченко советует при составлении рациона включать в него все пищевые группы.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.