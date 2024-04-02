Синоптик Старков: воздух 2 апреля в Москве прогреется до +24 °С

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал, что в Москве продолжается очень тёплая погода.

По словам специалиста, температура воздуха 1 апреля достигла рекордных значений.

«И сегодня ещё один такой, и даже, может быть, более тёплый день. Будет перекрыт очередной первоапрельский рекорд, который составляет 17,4 °С и был зафиксирован более полувека назад, в 1951-м. По расчётам, воздух прогреется до +23...+24 °С», — рассказал Старков.

Он отметил, что в среду температура начнёт понижаться.

«Против сегодняшних +23 °С прогнозируется только +15 °С. В четверг дальнейшее понижение температуры до +8...+10 °С», — добавил собеседник RT.

Метеоролог также обратил внимание на то, что в первые выходные месяца температура вернётся в норму.

«Ночью прогнозируются слабые заморозки, днём +5...+7 °С. Ну и осадки, в том числе в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега», — заключил Старков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал 2 апреля июньскую погоду в Москве.