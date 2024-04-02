RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Старков: воздух 2 апреля в Москве прогреется до +24 °С

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал, что в Москве продолжается очень тёплая погода.
Синоптик Старков: воздух 2 апреля в Москве прогреется до +24 °С
  • РИА Новости

По словам специалиста, температура воздуха 1 апреля достигла рекордных значений.

«И сегодня ещё один такой, и даже, может быть, более тёплый день. Будет перекрыт очередной первоапрельский рекорд, который составляет 17,4 °С и был зафиксирован более полувека назад, в 1951-м. По расчётам, воздух прогреется до +23...+24 °С», — рассказал Старков.

Он отметил, что в среду температура начнёт понижаться.

«Против сегодняшних +23 °С прогнозируется только +15 °С. В четверг дальнейшее понижение температуры до +8...+10 °С», — добавил собеседник RT.

Метеоролог также обратил внимание на то, что в первые выходные месяца температура вернётся в норму.

«Ночью прогнозируются слабые заморозки, днём +5...+7 °С. Ну и осадки, в том числе в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега», — заключил Старков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал 2 апреля июньскую погоду в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить