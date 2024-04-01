Синоптик Вильфанд спрогнозировал 2 апреля июньскую погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о рекордных значениях температуры в Москве в начале апреля.

Синоптик отметил, что сейчас в Москве зафиксирована температура +21,6 °С.

«А рекордное значение, которое было до сих пор за весь период наблюдений, — в 1983 году 1 апреля температура была +17,8 °С. Это значит, что уже сейчас температура превысила это значение на 3,8 °С», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что температура 2 апреля также будет превышать предыдущий рекорд.

«Завтра тоже будет (рекордная температура. — RT). Рекордное значение 2 апреля, которое наблюдалось до сих пор, было +17,4 °С. Наблюдалось два раза за весь период инструментальных наблюдений, в 1951 и 1983 годах. А завтра, по прогнозу в Москве, температура будет +21...+23 °С. Это летняя погода. Минимальные значения ночной температуры — +10...+12 °С. Я думаю, что даже не нужно глубоко знать климат, чтобы понять навскидку, что это температура не апрельская, не майская, а июньская», — отметил синоптик.

По его прогнозу, в среду циркуляция воздуха изменится, ожидается похолодание до +15...+17 °С, а в пятницу температурный фон придёт в норму.

«Ночные температуры будут около нуля, примерно — -3...+2 °С, а днём — +5...+7 °С. И действительно мы вернёмся из июньской погоды в нормальную. Температура от вторника к пятнице понизится на 15 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и области ожидается неделя температурных контрастов.