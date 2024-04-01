«ВКонтакте» сообщила о штатной работе соцсети
Причину сбоев в «ВКонтакте» нашли в работе её инфраструктуры
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«ВКонтакте» работает в обычном режиме», — сказали ТАСС в пресс-службе компании.
Данное заявление компании последовало на фоне жалоб о сбое в соцсети. Так, например, Центр мониторинга и управления сетью связи заявил на своём сайте, что вечером 1 апреля отмечалось увеличение числа сообщений пользователей о массовом сбое в работе соцсети.
Причиной жалоб в центре назвали сбой на инфраструктуре «ВКонтакте».