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«ВКонтакте» сообщила о штатной работе соцсети

Причину сбоев в «ВКонтакте» нашли в работе её инфраструктуры

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В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что российская социальная сеть работает в штатном режиме.
«ВКонтакте» сообщила о штатной работе соцсети
  • Gettyimages.ru
  • © Jaap Arriens/NurPhoto

«ВКонтакте» работает в обычном режиме», — сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Данное заявление компании последовало на фоне жалоб о сбое в соцсети. Так, например, Центр мониторинга и управления сетью связи заявил на своём сайте, что вечером 1 апреля отмечалось увеличение числа сообщений пользователей о массовом сбое в работе соцсети.

Причиной жалоб в центре назвали сбой на инфраструктуре «ВКонтакте».

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