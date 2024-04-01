«ВКонтакте» сообщила о штатной работе соцсети

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что российская социальная сеть работает в штатном режиме.

«ВКонтакте» работает в обычном режиме», — сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Данное заявление компании последовало на фоне жалоб о сбое в соцсети. Так, например, Центр мониторинга и управления сетью связи заявил на своём сайте, что вечером 1 апреля отмечалось увеличение числа сообщений пользователей о массовом сбое в работе соцсети.

Причиной жалоб в центре назвали сбой на инфраструктуре «ВКонтакте».