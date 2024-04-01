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Исследование: 38% россиян любят розыгрыши на 1 апреля

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Согласно новому исследованию, 38% россиян любят первоапрельские розыгрыши.
Исследование: 38% россиян любят розыгрыши на 1 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

Опрос провёл сайт kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Выяснилось, что 20% респондентов любят подшутить над окружающими, а 18% не против, если подшучивают над ними.

По мнению 32% участников исследования, 1 апреля — это праздник скорее для детей.

Как утверждают 28% опрошенных, они вообще не одобряют первоапрельских шуток.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачёва рассказала о пользе смеха для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов.

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