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Актёр Филиппов рассказал подробности о съёмках в сериале «Казачок»

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Актёр Иван Филиппов рассказал подробности о съёмочном процессе сериала «Казачок», в котором он сыграл одну из ролей.
Актёр Филиппов рассказал подробности о съёмках в сериале «Казачок»
  • Gettyimages.ru
  • © dpmike

Об этом сообщает «Вслух.ру».

По словам Филиппова, съёмки проходили летом в Псковской области, и артисты спасались от жары с помощью портативных вентиляторов.

«Во многом мы вдохновлялись режиссёром. Благодаря его настрою заходили в кадр на надутых парусах. Я давно мечтал сняться в роли исторического персонажа. Моя мечта сбылась», — заявил актёр.

Как отметил Филиппов, все персонажи раскрываются в сериале постепенно.

«Я доволен своей работой. У нас была потрясающая команда. Не каждый день на площадке можно увидеть такую сплочённость, как у нас. Я имею в виду не только актёров. За кадром стоят сотни людей, каждый из них выполняет важную работу», — сообщил Филиппов.

Он выразил надежду, что у сериала будет продолжение.

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