В Крыму начался пожароопасный сезон
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
«С 1 апреля запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора», — отмечается в сообщении.
Тем временем, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что во вторник, 2 апреля, в столичном регионе ожидается +21...+23 °С.
«Завтра будет супертёплый день — +21...+23 °С, в среду — кратковременный дождь, смена ветра с южного и юго-восточного на юго-западный и уже начало понижения температуры, которое в наибольшей степени скажется в пятницу», — отметил он.
Ранее Александр Шувалов спрогнозировал похолодание до -3 °С в столичном регионе к концу недели.