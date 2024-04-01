Имя актёра Биктемирова присвоили казанскому театральному училищу

В правительстве Татарстана подписали указ о присвоении казанскому театральному училищу имени Камала Шауката Биктемирова.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующий документ на сайте регионального кабмина.

Народный артист Татарстана, РСФСР и СССР в 1953 — 2012 годах служил в театре им. Галиаскара Камала.

Министерству культуры республики поручено в 60-дневный срок разработать соответствующую документацию и внести изменения в устав образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что в Тобольске начала работу выставка «Киногений из Тобольска. Александр Абдулов».