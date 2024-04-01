В Тобольске проходит выставка «Киногений из Тобольска. Александр Абдулов»

В Тобольске начала работу выставка «Киногений из Тобольска. Александр Абдулов».

Как сообщили URA.RU в пресс-службе музейного объединения, выставка сделана по принципу «капсулы времени».

«Выставка «Киногений из Тобольска. Александр Абдулов» — это символичная «капсула времени». Основу музейного арт-объекта, посвящённого известному тоболяку, составляют предметы, связанные с его жизнью и творчеством. Представлены фотографии, сценарии, книги, открытки, виниловые пластинки и его рапира», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Экспозиция представлена в Тобольском драматическом театре до 8 апреля.

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