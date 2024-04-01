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На выставке «Гуляя по Старому Нижнему» в Нижнем Новгороде побывали 20 тысяч человек

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Выставку «Гуляя по Старому Нижнему» в Нижнем Новгороде посетили более 20 тыс. человек, заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В 2025 году планируется организовать вторую часть этого выставочного проекта. Она будет посвящена Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года.

Экспозиция начала работу в Манеже в октябре 2023 года. Она посвящена истории нескольких поколений семьи Виноградовых. Кадры кинохроники показывают город на рубеже XIX — XX веков.

Ранее сообщалось, что в основном здании Музея транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр с читальным залом.

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