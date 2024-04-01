На выставке «Гуляя по Старому Нижнему» в Нижнем Новгороде побывали 20 тысяч человек
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
В 2025 году планируется организовать вторую часть этого выставочного проекта. Она будет посвящена Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года.
Экспозиция начала работу в Манеже в октябре 2023 года. Она посвящена истории нескольких поколений семьи Виноградовых. Кадры кинохроники показывают город на рубеже XIX — XX веков.
Ранее сообщалось, что в основном здании Музея транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр с читальным залом.