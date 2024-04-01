Психолог Хоркин рассказал, как справиться со стрессом от технического прогресса

Системный семейный терапевт, психолог службы «Точка опоры» Университета МИСИС Сергей Хоркин рассказал о способах справиться со стрессом от технического прогресса.

В беседе с Life.ru он посоветовал, в частности, объяснить себе, зачем нужен новый навык.

«У человека должна быть возможность самостоятельного выбора из нескольких вариантов. Например, можно задаться вопросом: «Как для меня легче будет осваивать материал?» — отметил Хоркин.

Как считает эксперт, также важно опираться на имеющийся опыт и применять новые знания или навыки на практике.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.