Климатолог предупредил о последствиях потепления для инфраструктуры России
- РИА Новости
Такую точку зрения в беседе с РБК высказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.
Он отметил, что таяние ледников и повышение уровня мирового океана создают угрозу затопления многих низинных территорий.
Киселёв также отметил, что из-за повышения температуры увеличивается риск аварийности инфраструктуры, расположенной в зоне вечной мерзлоты.
Ранее синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России.