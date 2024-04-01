Климатолог предупредил о последствиях потепления для инфраструктуры России

Температура воздуха в 2024 году может оказаться выше, чем в 2023 году, когда был побит рекорд по потеплению. Это способно привести к деградации вечной мерзлоты, что может обернуться инфраструктурными трудностями для России.

РИА Новости

Такую точку зрения в беседе с РБК высказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв. Он отметил, что таяние ледников и повышение уровня мирового океана создают угрозу затопления многих низинных территорий. Киселёв также отметил, что из-за повышения температуры увеличивается риск аварийности инфраструктуры, расположенной в зоне вечной мерзлоты. Ранее синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России.