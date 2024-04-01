RT в Telegram
Подпишись

Климатолог предупредил о последствиях потепления для инфраструктуры России

Короткая ссылка
Температура воздуха в 2024 году может оказаться выше, чем в 2023 году, когда был побит рекорд по потеплению. Это способно привести к деградации вечной мерзлоты, что может обернуться инфраструктурными трудностями для России.
Климатолог предупредил о последствиях потепления для инфраструктуры России
  • РИА Новости

Такую точку зрения в беседе с РБК высказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

Он отметил, что таяние ледников и повышение уровня мирового океана создают угрозу затопления многих низинных территорий.

Киселёв также отметил, что из-за повышения температуры увеличивается риск аварийности инфраструктуры, расположенной в зоне вечной мерзлоты.

Ранее синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить