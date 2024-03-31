Синоптик Тишковец: 1 апреля температура в Москве поднимется до +22 °С
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, предстоящая неделя в Центральной и Южной России начнётся с летних температур, которых в начале апреля не было никогда за всю историю регулярных метеоизмерений.
«В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных +19...+21 °С», — сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что на пик субтропическое тепло выйдет 2 апреля, когда в Москве потеплеет до +20...22 °С.
Ранее опрошенные RT российские синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России.