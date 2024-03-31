RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Тишковец: 1 апреля температура в Москве поднимется до +22 °С

Короткая ссылка
В Москве 1 и 2 апреля ожидается летняя погода с температурой до +22 °С, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик Тишковец: 1 апреля температура в Москве поднимется до +22 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, предстоящая неделя в Центральной и Южной России начнётся с летних температур, которых в начале апреля не было никогда за всю историю регулярных метеоизмерений.

«В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных +19...+21 °С», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что на пик субтропическое тепло выйдет 2 апреля, когда в Москве потеплеет до +20...22 °С.

Ранее опрошенные RT российские синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить