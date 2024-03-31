Синоптик Тишковец: 1 апреля температура в Москве поднимется до +22 °С

В Москве 1 и 2 апреля ожидается летняя погода с температурой до +22 °С, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, предстоящая неделя в Центральной и Южной России начнётся с летних температур, которых в начале апреля не было никогда за всю историю регулярных метеоизмерений.

«В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных +19...+21 °С», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что на пик субтропическое тепло выйдет 2 апреля, когда в Москве потеплеет до +20...22 °С.

Ранее опрошенные RT российские синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России.