Кинотеатр «Ударник» отреставрируют до конца 2027 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реставрация кинотеатра «Ударник» завершится до конца 2027 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Проект реставрации кинотеатра, являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Дома Правительства», включён в список приоритетных инвестиционных проектов.

«Специалисты восстановят кровлю со специальным раздвижным механизмом и куполообразные потолки первого этажа, очистят фасады от нескольких слоёв краски. Усилят фундамент, заменят двери и окна», — сказал Собянин.

На работы направят сумму не менее 9 млрд рублей.

Ранее в Департаменте культурного наследия Москвы рассказали о начале реставрации фасадов Центрального универсального магазина (ЦУМ).