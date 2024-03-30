Синоптик Леус спрогнозировал потепление до +16 °С в Москве в воскресенье

Синоптик Михаил Леус прокомментировал погоду в Москве в субботу и воскресенье.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Леуса.

«Сегодня столичный регион останется под влиянием тёплого сектора атлантического циклона, и солнечные лучи заметно повысят показания термометров, ну а небольшие дожди будут возможны лишь в вечерние и ночные часы», — заявил эксперт.

По его словам, в субботу ожидается до +13 °С, в воскресенье — до +14...+16 °С.

Также стало известно, что в Нижегородской области ожидается тёплый апрель, передаёт newsnn.ru со ссылкой на Гидрометцентр России. По прогнозу, температура воздуха составит +5...+8 °С, осадки будут около нормы, 30—40 мм.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе ожидаются заморозки.