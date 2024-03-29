Синоптик Шувалов спрогнозировал заморозки до -4 °С в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе ожидаются заморозки.

«Практически все прогностические модели говорят, что 2 апреля будет +20 °С. Но сказать, что этот период экстремального тепла надолго, нельзя. Весна — это время контрастов, поэтому уже вечером 3 апреля мы почувствуем первые шаги перемен в погоде, которые закончатся 5—6 апреля», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, это будет резкое похолодание до ночных заморозков до -3...-4 °С, возможен и снег.

Ранее синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в столичном регионе в начале апреля. По его словам, ожидаются довольно резкие перепады температур.