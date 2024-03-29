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Синоптик Шувалов спрогнозировал заморозки до -4 °С в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе ожидаются заморозки.
Синоптик Шувалов спрогнозировал заморозки до -4 °С в Москве
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Практически все прогностические модели говорят, что 2 апреля будет +20 °С. Но сказать, что этот период экстремального тепла надолго, нельзя. Весна — это время контрастов, поэтому уже вечером 3 апреля мы почувствуем первые шаги перемен в погоде, которые закончатся 5—6 апреля», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, это будет резкое похолодание до ночных заморозков до -3...-4 °С, возможен и снег.

Ранее синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в столичном регионе в начале апреля. По его словам, ожидаются довольно резкие перепады температур.

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